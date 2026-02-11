Canlı
        Son dakika: Kartal'da alkollü taksi sürücüsü 5 metrelik dereye uçtu

        Kartal'da alkollü taksi sürücüsü 5 metrelik dereye uçtu

        İstanbul Kartal'da alkollü olduğu öğrenilen taksi şoförü, 5 metrelik dereye uçtu. Kazada, taksi şoförü ve yolcular yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 08:20 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:30
        Alkollü taksici 5 metreden uçtu
        Kartal Soğanlık Mahallesi’nde Balıkesir Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 5 metrelik dereye uçtu.

        Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye savruldu.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan ve taksi sürücüsü Recep. T. ile müzisyen olduğu öğrenilen Kader K. ile diğer yaralılar, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu 5 metrelik dereden çıkarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Öte yandan dereye uçan taksi, vinç ile çıkarılırken, müzisyen Kader K.’nin işten çıktıktan sonra evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

