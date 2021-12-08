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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayıp olarak aranan Kübra cinayet şüphelisi çıktı!
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Son dakika haberler... Kayıp Kübra'nın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Kübra Ekin (22) ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Genç kızın, kentin Bismil ilçesinde öldürüldükten sonra yakılmış cansız bedeni bulunan Mehmet Berat Kağanarslan (26) cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı

Son dakika: Kayıp olarak aranan Kübra cinayet şüphelisi çıktı!
Kayıp olarak aranan Kübra cinayet şüphelisi çıktı!
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DHA

Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan´ın cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre, 22 Ekim´de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan´ın öldürülüp yakıldığı belirlendi.

Öldürülen Mehmet Berat Kağanarslan

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi ve 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı öğrenildi. Diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.

ALIŞVERİŞE DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi´ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Ekin´in bulunması için özel ekip kurulmuştu.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ İLE PASAPORT ÇIKARMIŞ

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekin'in en son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirildi. Kübra Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİYİ TEŞHİS EDEMEMİŞ

Bu arada Kübra Ekin´in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.´nın yakalandığı ortaya çıktı. Emniyete davet edilen Ekin'in ise teşhiste, 'O, olup olmadığını bilmiyorum' deyince Ö.A.´nın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ekin´in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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