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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular

        Elazığ'da yaşanan dehşette 1'i kadın 2 kişi otomobilde ölü bulundu. Olayda Halil Çetin'in, yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Rukiye Yıldırım'ı vurduktan sonra hayatına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:11
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        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
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        Elazığ'da Halil Çetin (29) ile Rukiye Yıldırım (29), otomobilde, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre Halil Çetin'in, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Rukiye Yıldırım'ı vurduktan sonra, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Olay, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobilde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

        Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın başlarından silahla vurulup hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

        Rukiye Yıldırım'ın, dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkarken, olay yeri incelemesindeki bulgulara göre de Halil'in, Rukiye’yi tabancayla vurarak, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

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        #Rukiye Yıldırım
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