        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır, 22 yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır, 22 yaralı

        Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:42
        Cenazeye gidenleri taşıyan araç devrildi
        Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul’da ölen kişinin cenazesini Malatya’ya götürüp defnetmek için yola çıktıkları belirtildi.

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 08.30 sıralarında, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin yönetimindeki midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

        22 KİŞİ YARALANDI

        Kazada 3’ü ağır, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        ARAÇTAKİLER CENAZE İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

        Araçtakilerin İstanbul’dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya’ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

