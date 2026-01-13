Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır, 22 yaralı Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:42 facebook

