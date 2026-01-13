Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır, 22 yaralı
Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
DHA'nın haberine göre kaza; saat 08.30 sıralarında, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin yönetimindeki midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
22 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3’ü ağır, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
ARAÇTAKİLER CENAZE İÇİN YOLA ÇIKMIŞ
Araçtakilerin İstanbul’dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya’ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.