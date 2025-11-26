Habertürk
        Son dakika: Kayseri haberleri: Kayınvalidesini öldürüp, intihar girişiminde bulundu | Son dakika haberleri

        Kayınvalidesini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

        Miras kavgası tekrardan can aldı. Kayseri'de bir polis memuru iddiaya göre miras yüzünden kayınvalidesiyle tartışma içerisine girdi. Tartışmanın devamında kayınvalidesini silahla vurarak öldüren vatandaş, daha sonra intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:31
        Kayseri'de bir polis memuru iddiaya göre miras yüzünden kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın devamında kayınvalidesini silahla vurarak öldüren vatandaş, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay; saat 13.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. ile kayınvalidesi M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        BÜYÜYEN TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

        Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Ağır yaralanan S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #kayseri
