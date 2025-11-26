Kayseri'de bir polis memuru iddiaya göre miras yüzünden kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın devamında kayınvalidesini silahla vurarak öldüren vatandaş, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre olay; saat 13.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. ile kayınvalidesi M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

BÜYÜYEN TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Ağır yaralanan S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.