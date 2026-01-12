Habertürk
        Son dakika: Kayseri haberleri: Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

        Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

        Kayseri'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Giriş: 12.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:56
        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda kasığından bıçaklayarak öldüren kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre; Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 5 katlı binanın teras katında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

