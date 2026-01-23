Habertürk
        Son dakika: Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü

        Kayseri’de mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü

        Organize Sanayi Bölgesi 18'inci Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:56
        Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ana Haber Bülteni - 21 Ocak 2026 (Ateşkese Rağmen SDG Saldırdı! Sahada Neler Oluyor?)

        SDG ateşkese rağmen saldırdı. Anlaşma sahaya nasıl yansıdı? ABD niye DEAŞ'lıları Irak'a naklediyor? Terörsüz bölgeye adım olacak mı? Suriye'de SDG varlığının sona erdirilmesi nasıl etkiler? İsrail'in planları suya mı düştü? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

