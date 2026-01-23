Kayseri’de mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü
Organize Sanayi Bölgesi 18'inci Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.