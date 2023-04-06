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Haberler Gündem Politika Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açılması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açılması sonrası telefonda görüştü.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zorlu yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yönelik düzenlendiği düşünülen silahlı saldırı haberinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bir görüşme gerçekleştirmişlerdir" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesini hatırlatan Zorlu, "30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir. Ülkemizin huzur ve sükuneti için olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm CHP camiasına geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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