CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin'de konuşuyor 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acil seçim isteğiyle gerçekleştireceğini açıkladığı mitinglerin ilkini Mersin'de düzenledi. Kılıçdaroğlu, mitingde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Hepinizin şunu çok iyi bilmesini isterim bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu yüreğim acıdı. İki üniversite mezunu kardeşim iş bulamıyorum. Size söz veriyorum bu sorunları çözeceğiz. Demokrasiye inanıyoruz o yüzden diyoruz, geliyor gelmekte olan. Mersin küçük bir Türkiye'dir.

Milletin sesi dedik, milletimiz konuşsun dedik. Ama onlar duymazlar onlar sağırlar ve onlar başka şeyleri görürler. Dün saat 11.00'de TÜİK'e gittim. Aylık yüzde 3.51 yıllık yüzde 21 enflasyon açıkladılar. Ya sizin eşiniz çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu? Faturalara bakmıyor mu? Ekmek alırken görmüyor mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. TÜİK rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar.

Ben TÜİK'e sizin hakkınızı sormak için gittim ama kapı duvar. İlk kez Cumhuriyet tarihinde vekiller bir yere gidiyorlar önümüze duvar örüyorlar. Sizin duvarlarınız vız gelir bize. Vesayet diyorlardı, dün vesayetin ne olduğunu Türkiye gördü. Asgari ücretlinin, memurun hakkını savunmak ortak görevimizdir. Mersinlilerin huzurunda söz veriyorum; Türkiye'ye her türlü vesayetten kurtaracağız. Sarayın vesayetinden birlikte, dostlarımızla birlikte kurtaracağız.

Alınteri döken bir çiftçi neden zarar ediyor? Bu soruyu vicdanlı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Toprağımız var, çalışkan insanımız var. Neden arpayı, buğdayı, eti dışarıdan getirip gümrük vergisini sıfırlarız. Hepimiz muhakeme yapmak zorundayız. Yarın hep birlikte sandığa gideceğiz ve dikta bir yönetimi sandıkta al aşağı edeceğiz.

Öncelik bizim insanımız, çalışan insanımız, muz ithalatını durdurağız.