Antalya’da ortağıyla alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen pideci, iş yerine kendini kilitleyip elinde baltayla eylem yaptı. İşletmede fırını ateşe verip yangın çıkartan pideci, camları kırıp içeri giren itfaiye ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Pideci, tedavi için hastaneye götürüldü.

DÜKKANDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay bugün saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1408 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağıyla sorun yaşadığı öne sürülen Agit B. (31), elinde balta ile kendisini dükkana kilitledi. Bir süre sonra dükkandan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kapısı kilitli olan iş yerine camları kırarak giriş yaptı. İçeride yoğun dumanın arasında baygın halde bulunan Agit B., ekipler tarafından hızla dışarı çıkartıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilendiği belirlenen Agit B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.