Kene bu kez çobanı hayattan kopardı!
Kene kâbusu bu kez bir çobanı hayattan kopardı. Gümüşhane'de yaşanan olayda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk, hayatını kaybetti
Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DURUMU AĞIRLAŞTI, KURTARILAMADI
Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.
Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.