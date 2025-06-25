Son dakika: Kene bu kez çobanı hayattan kopardı! | Son dakika haberleri

Son dakika: Kene bu kez çobanı hayattan kopardı! | Son dakika haberleri

Kene bu kez çobanı hayattan kopardı! Kene kâbusu bu kez bir çobanı hayattan kopardı. Gümüşhane'de yaşanan olayda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:10 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL