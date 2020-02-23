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DHA

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Doğalgaz geriliminde Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' isimli savaş gemisini gönderdi. Limasol Limanı'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti.

FRANSIZ GEMİSİYLE MESAJ VERDİ

DHA'da yer alan habere göre Rum lider Anastasiadis, Fransa'nın savaş gemisi ile `gerginlik yaratmak isteyenlere açık bir mesaj verdiğini´ söyledi. İçerisinde bin 800 deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.

RUM LİDER'İN 'SAVAŞ GEMİSİ' SEVİNCİ

Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, Fransa donanmasından Charles de Gaulle uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rum lider, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" dedi.

HER SÖZÜNDE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Anastasaidis şöyle devam etti: "Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor. Askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yasadışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mağusa'nın tellerle örülü bölgesi (Kapalı Maraş) için tehditlerde bulunuyor. Libya ile yasadışı bir memorandum imzaladı."

ABD, KIBRIS'A ÜS İNŞA EDİYOR

Öte yandan, Amerika´nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü´nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NE ALTERNATİF İDDİASI

Rum medyası, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD´nin Türkiye´deki İncirlik Üssü´nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu ileri sürdü. ABD'nin, Rum Baf havaalanında ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti.