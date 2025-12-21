Habertürk
        Son dakika: Kırklareli haberleri: Evinde ölü bulunmuştu... Damadı gözaltına alındı

        Evinde ölü bulunmuştu... Damadı gözaltına alındı

        Kırklareli'nde bir kadın cinayeti meydana geldi. 56 yaşındaki Aynur Erkenci, evinde defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili, aralarında damadının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:26
        Evinde ölü bulunmuştu, damadı gözaltında
        Kırklareli’nde bir cinayet meydana geldi. 56 yaşındaki Aynur Erkenci, evinde defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili, aralarında damadının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre olay; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan 56 yaşındaki Aynur Erkenci'ye ulaşamayan yakınları dün akşam eve gittiklerinde, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

        KANLAR İÇİNDE YATIYORDU

        Erkenci'nin vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiğini ve kanlar içinde yerde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Erkenci'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        DAMADI VE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Kan donduran cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, öldürülen kadının damadı C.Ö. ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

        OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Erkenci için bugün Lüleburgaz Dernek Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Erkenci'nin cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedilecek.

        #Son dakika haberler
        #KIRKLARELİ
