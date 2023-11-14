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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:52
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        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
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        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde üst düzen komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kısa süre önce kente geldiği ve sık sık ikamet değiştirdiği belirlenen F.H'yi yakaladı.

        Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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