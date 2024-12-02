Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Yaşar Hakkari" kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi.