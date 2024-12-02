Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı listedeki terörist etkisiz!

        MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Kırmızı listedeki terörist etkisiz

        MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Yaşar Hakkari" kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi.

        MİT; Türkiye, Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çelik'in Suriye'nin Şehba bölgesinde terörist eylemlerine devam ettiğini tespit etti.

        Takibe alınan terörist, MİT tarafından düzenlenen operasyonda Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!