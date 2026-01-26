Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde erkeğin cansız bedeni bulundu.

İSKELE AÇIĞINDA BİR KİŞİ GÖRÜLDÜ

AA'nın haberine göre olay; Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER TARAFINDAN KIYIYA GETİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce tekneye alınan cansız beden, daha sonra kıyıya getirildi.

VÜCUTTA BOZULMALAR MEYDANA GELMİŞ

Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cansız beden, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.