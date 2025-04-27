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        Kocaeli'de kötü koku alarmı! Ekipler alarma geçti

        Kocaeli'nin Başiskele Vezirçiftliği bölgesinde gündüz saatlerinde kötü koku paniği yaşandı. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu kapalı haldeki bir fabrikada akrilat malzemesinin reaksiyon geçirdiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 27.04.2025 - 08:42
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        Kocaeli'de kötü koku alarmı!
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        Kocaeli’de gündüz saatlerinde mahalleyi saran koku için ekipler seferber oldu. Adım adım iz takip edilerek kokunun bir fabrikadaki akrilat malzemesinin reaksiyon geçirmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

        Olay, Başiskele Vezirçiftliği bölgesinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde mahalleyi keskin bir koku sardı. Kimyasal olduğu zannedilen koku için mahalle muhtarı ve vatandaşlar ekiplere haber verdi.

        Kısa sürede olay yerine AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler ölçümler yaparken, kokunun kaynağı yaklaşık 7 saat sonra adım adım takip edilerek bulundu. Kapalı haldeki bir fabrikada akrilat malzemesinin reaksiyon geçirdiği belirlendi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Bazı vatandaşların kokudan etkilendiği belirlendi.

        Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı, "Yaklaşık 7 saat önce kokuyla alakalı 100 vatandaşımızdan şikayet aldık. Ben de hemen ekiplere bildirdim. Ekipler yaptıkları incelemede fabrikada akrilat isimli malzemenin reaksiyona girdiğini belirlediler" dedi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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