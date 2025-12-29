Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli haberleri: 3 gün önce tahliye olmuştu... Tartıştığı adamı vurdu! | Son dakika haberleri

        3 gün önce tahliye olmuştu... Tartıştığı adamı vurdu!

        Kocaeli'de 3 gün önce cezaevinden tahliye olan bir kişi büfede biriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın ilerlemesiyle yanındaki silahla karşısındaki adamı vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 gün önce tahliye oldu! Adam vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan kişi büfede adam vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

        3 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

        İHA'daki habere göre olay; Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen İ.S. ile T.İ., büfe içinde tartıştı.

        TARTIŞTI, SİLAHLA VURDU

        Tartışmanın ardından İ.S. yanındaki silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri büfe içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

        YARALININ DURUMU İYİ

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ile ilgili bilgiye ise ulaşılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'taki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı; 'Diğer şoför rahatsız sen gel' demişler

        ESENYURT'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik (61), Ahmet Kandemir (44) ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik