Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan kişi büfede adam vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

3 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

İHA'daki habere göre olay; Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen İ.S. ile T.İ., büfe içinde tartıştı.

TARTIŞTI, SİLAHLA VURDU

Tartışmanın ardından İ.S. yanındaki silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri büfe içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

YARALININ DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ile ilgili bilgiye ise ulaşılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.