        Son dakika: Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı, 483 milyon TL'lik para trafiği

        Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı, 483 milyon TL'lik para trafiği

        Kocaeli merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:57
        28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
        Kocaeli merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu tespit edildi.

        61 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINDA 483 MİLYON PARA AKIŞI

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; liderliğini B.E.Ö.’nün yaptığı suç örgütünün Kocaeli merkezli 22 Ocak 2025’te kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığını, elde edilen gelirin kripto borsaları üzerinden aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi.

        28 FARKLI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda dün 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

