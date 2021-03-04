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HaberlerGündem3. SayfaŞÜPHELİ DEĞİŞİM| Son dakika: Kocaeli'nde ağaçların rengi değişti!
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Son dakika haberler... Ağaçların rengi değişti, fabrikalarda inceleme yapıldı!

Kocaeli’nde akılalmaz bir olay yaşandı. Kentin Dilovası ilçesinde, ormanlık alanda ağaçların renginin değişmesi üzerine çevredeki fabrikalarda inceleme yapıldı. Yetkililer, yapılacak inceleme sonucu ağaçlardaki renk değişimini tespit edeceklerini söyledi

ŞÜPHELİ DEĞİŞİM| Son dakika: Kocaeli'nde ağaçların rengi değişti!
DHA

Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda ağaçların renginin değiştiğini gören vatandaşlar durumu yetkilere bildirdi.

DHA'nın haberine göre zabıta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek ormanlık alanda sararan ağaçların bulunduğu alanda incelemede bulunurken, bir kokunun geldiği fark edildi.

Ormanlık alanın yakınında bulunan yağ ve metal fabrikalarına giden ekipler, buralarda da incelemede bulundu.

Ekipler tutanak tutarken, ağaçların sararmasına neden olan kaynağın yapılacak inceleme ile ortaya çıkacağını belirtti.

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