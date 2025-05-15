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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! Konya depremi nerede oldu, merkez üssü neresi, derinliği ne kadar, kaç saniye sürdü?

        Son dakika: Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu!

        AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.46'da yerin 18.73 kilometre altında yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi. İşte, Konya 5.2'lik depreme dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:24
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        Konya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.46'da olan sarsıntı hem çevredeki vatandaşlar hem de Ankara'dan hissedildi. İşte, AFAD verilerine göre Konya'daki depreme dair tüm son dakika detaylar...

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        KONYA 5.2 İLE SALLANDI

        Konya Kulu'da saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

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        KONYA'DA DEPREM OLDU

        Büyüklük:5.2 (Mw)

        Yer:Kulu (Konya)

        Tarih:2025-05-15

        Saat:15:46:36 TSİ

        Enlem:39.0675 N

        Boylam:33.27639 E

        Derinlik:18.73 km

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        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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        "TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

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        "BİR MİNAREDE ÇATLAK MEYDANA GELDİĞİ BİLGİSİ VAR"

        Kulu Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir de Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Şiddetli çok fazlaydı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olumsuz bir durum yok. Sadece Kırkkuyu Mahallesi'nde bir cami minaresinde çatlak olduğu yönünde bilgilerimiz var. Depremi eşyaları devirecek kadar hissettik." dedi.

        Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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