Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

İHA'daki habere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'dan Beyşehir ilçesine gelip yeniden Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilen bir araç, Konya il merkezinde durduruldu.

100 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

32 BİN 731 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İl genelinde ise 2 araç ve 1 adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 32 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

BİRÇOK İKAMETTE ARAMA YAPILDI

Kaçak tütün, ilaç ve elektronik ürünlere yönelik operasyonlarda 2 araç, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde çok sayıda kaçak ürün ile birlikte 2 kalem tabanca ve fişekler ele geçirildi. Bu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.