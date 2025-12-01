Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Berk İvacık’ın (15) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

AİLE İHBARDA BULUNMUŞTU

DHA'nın haberine göre; Konya'nın Beyşehir ilçesinde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATMIŞTI

İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı. Aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı.

TELEFON SİNYALLERİ ALINDI

Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi.

CANSIZ BEDENİ AĞAÇLIK ALANDA BULUNDU

Arama çalışmalarının 5’inci gününde İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Berk İvacık’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak.

KESİN SONUÇ OTOPSİDE ÇIKACAK

İvacık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.