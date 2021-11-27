Köprüden düştü! TIR'lar birbirine girdi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: ÇARPIŞTILAR! Köprüden atlayan gence çarpmamak için 2 TIR birbirine girdi! - Haberler
ABONE OL

Köprüden düştü! TIR'lar birbirine girdi!

Kocaeli’nde köprüden atlayan gence çarpmamak için ani fren yapan iki tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, köprüden düşen ve üstünden araç geçen genç ise hayatını kaybetti

SON DAKİKA: ÇARPIŞTILAR! Köprüden atlayan gence çarpmamak için 2 TIR birbirine girdi! - Haberler
Köprüden düştü! TIR'lar birbirine girdi!
0:00 / 0:00
İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti halkevi mevkiinde akılalmaz bir olay meydana geldi. M.Ü. (22) isimli genç, Adnan Menderes üst geçidinden yola atladı.

TIR'LAR BİR BİRİNE ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre araç sürücüleri, genci ezmemek için ani fren yaptı. Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte olan A.C. yönetimindeki tır, önünde Duran T. K. idaresindeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

A.C. tırda sıkışırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tır sürücüsü A.C.'yi sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken köprüden düşen ve üstünden araç geçen M.Ü. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Tuzla'da gemide yangın çıktı! - Haberler
GÜNDEM Tuzla'da gemide yangın çıktı!
Öğrencilerin telefonlarını gasbedenler yakalandı - Haberler
GÜNDEM Öğrencilerin telefonlarını gasbedenler yakalandı
Müslüme olayında flaş gelişme! Müslüme neden öldü, dedesi neden tutuklu? Müslüme olayında son durum
GÜNDEM Müslüme bebek olayında flaş gelişme!
SON DAKİKA: Aile Bakanlığı'ndan Müslüme bebek açıklaması: Müslüme'nin kardeşleri korumaya alındı! - Haberler
GÜNDEM Aile Bakanlığı'ndan flaş Müslüme açıklaması!
Bursa'da lodos binanın duvarını yıktı! - haberler
GÜNDEM Lodos binanın duvarını yıktı!
2021 Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! 2022 yılında hangi Yeniden Değerleme Oranı Kullanılacak?
GÜNDEM 2022 yeniden değerleme oranı belli oldu!
Şişli'de yangın paniği! Oteldekiler sokağa döküldü - Haberler
GÜNDEM Şişli'de panik! Oteldekiler sokağa döküldü
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Haberler
GÜNDEM Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: Müslüme Yağal'ın sapık dedesi Hasan Yağal biyolojik baba
GÜNDEM Gizlenemez rezalet
DEPREM! SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! - Haberler
GÜNDEM Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.