3 yaşındaki çocuğu kaçırmak isterken yakalandılar! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 yaşındaki N.İ., evinin kapısının önünde otururken iki şahıs tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

İHA'nın haberine göre, mahalledeki çocuklar durumu N.İ.'nin ailesine bildirdi. N.İ.'nin ailesi ve mahalleliler bisikletle kaçan şahısların peşine düştü.

İki sokak ilerleyen bisikletli şahıslar, Meryem Ana Kilisesi önünde önleri kesilerek durduruldu. Mahalleli şahısları linç etmek istedi. Şahıslardan biri kaçarken diğeri de kiliseye sığındı.

Olayı görüp N.İ.'nin ailesine haber veren Rojbin Menteş, çarşıya doğru gittiğini, bir adamın bisiklet ile N.İ.'yi götürdüğünü gördüğünü söyledi. Menteş, "Yüzü yanıktı, yaşlıydı. çağırdım daha da hızlanmaya başladı. Direkt gidip annesine söyledim. Annesiyle gittik kızı almaya. Bir tane adam da bisikletle arka taraftan gidiyordu. Adamı düşürdüler biz hepimiz onu dövmeye çalıştık. Polislerde izin vermedi" dedi.

Vatandaşlardan Emrah Çınar da, "Şahısları linç edeceklerdi, polisler bırakmadı. Küçük kızı kaçırdılar. İki kişiymiş, biri kaçtı, birini burada yakaladık" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, zırhlı araçlara bindirilerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.