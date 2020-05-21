DHA

Çorum'da alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, gece saatlerinde Bahçelievler mahallesi Karşıyaka 2'nci sokakta Aşır Olukçu'ya ait 2 katlı evde çıktı. Kısa sürede evi saran alevlerin arasında kalan Aşır (86) ve eşi Nazmiye Olukçu (82) balkona çıkarak yardım istedi. Yaşlı çiftin çığlıklarını duyan komşularının ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri balkona merdiven uzatarak, yaşlı çifti kurtardı. Dumandan etkilenen ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olukçu çifti, tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.