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Korona bir aileyi yok etti! 15 günde 1'i anne karnındaki bebek, 5 kişi hayatını kaybetti

Son günlerde tırmanışa geçen koronavirüs salgınında yaşanan ölümler tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Art arda hatta saatler içinde koronavirüse yenik düşen aile fertleri haberlerine bir yenisi Mersin'den eklendi. Kentte 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Murat Karabulut'un ölümüyle başlayan acı 4 kişiyle de sınırlı kalmadı. Karabulut'un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut hastalığı atlattı ancak üzüntüden karnındaki 7 aylık bebeğini kaybetti

Son dakika korona haberi... Korona 15 günde bir aileyi yok etti!
İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İlçede emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut Kovid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut 16 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Kovid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da 24 Kasım'da hayatını kaybetti. Murat Karabulut'un, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve daha sonra iyileşen 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise, 25 Kasım'da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne, karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti.

Son olarak Murat Karabulut'un diğer ablası da koronaya yakalandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ personeli Şehriban Karabulut Bircan ailenin son ferdi olarak hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut Bircan bugün saat 14.00(te Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilecek.

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