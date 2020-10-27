Megakent'te şok görüntüler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da hızla artan koronavirüs vaka sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen toplu taşımada yine aynı görüntüler oluştu. Maske takmayan minibüs şoförleri ile sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcular koronavirüse davetiye çıkardı.

Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsler tıklım tıklım görüntülendi. Buna bir de maskeyi hiç takmayan ya da çenesinin altında taşıyan dolmuş şoförleri eklenince ortaya akıl almaz görüntüler çıktı. Yoğunluk sebebiyle minibüsler içinde zaman zaman tartışma yaşandığı görüldü. Bu tartışmalardan biri de kameralara yansıdı.

'MİNİBÜSLERDE VİRÜSE BİLE YER YOK'

Vatandaşlar ise, "Zorunluluktan binmek zorunda kalıyoruz" diyerek, kendilerini savundu. Minibüsten inen bir vatandaş ise, "Bazı minibüsler kurallara uyarken, bazıları hiç uymuyor. Minibüste virüse bile yer yok. Maske var ama sosyal mesafeye hiç uyulmuyor. Vatandaşlarımızda çok duyarsız. Bir yerde uygulama olsa cep telefonuyla haber veriyorlar o yolu kullanma diyorlar. Dezenfekte koymuşlar dolmuşlara ama içinde su var. Şoför dolmuşta sigara içiyor maske bile takmıyor" dedi.

'ŞOFÖR UYARILDI AMA UMARSAMADI, HEPSİ BÖYLE YAPIYOR'

Okula gitmek için zorunluluktan minibüse binmek zorunda kalan bir kız çocuğu ise, "Minibüsler tıklım tıklım dolu. Bindiğim minibüste şoförde maske yoktu insanlar 2-3 kez uyardı ancak umursamadı. Sadece bir minibüs şoförü değil hepsi böyle yapıyor. Her gün okula geliyorum ve minibüs kullanmak zorundayım. Her gün bu çileyi çekiyorum maalesef. Bu konuda acilen önlem alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.