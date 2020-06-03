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Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 24 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 166 bin 422 ve can kaybının 4 bin 609 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422 ve vefat sayısı 4 bin 609 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261 ve iyileşen sayısı 130 bin 852 olarak kayıtlara geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM. " ifadelerini kullandı.

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