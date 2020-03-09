Sağlık Bakanı Koca: Şu an tespit edilmiş koronavirüs vakamız yok

AA / HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye'de şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Şüpheli hasta sayısında artış var, ama koronavirüs çıkmadı. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde. Koronavirüs gelecekse yurt dışına giriş-çıkıştan olacak. 2 binin üzerinde vakadan numune alındı. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor. Koronavirüs salgını sorununun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Tedbirsizlik yüzünden koronavirüs ülkemizin etrafını kuşattı. İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı. Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sağlık kurumundan rapor alınması için pasaport yeterli.

Sosyal medyadaki görümtüler tamamen tiyatro, mizansen...



