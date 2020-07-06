Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2020

''SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?''

Bakan Koca, ''Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?'' dedi.