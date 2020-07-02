Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020

''BURDUR VE GÜMÜŞHANE'DE YENİ VAKA YOK''

Bakan Koca, ''Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.'' dedi.