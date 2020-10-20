Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.''dedi.

GÜNCELLENEN SAYI 2 BİNİN ÜSTÜNDE

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosunda ve Bakan Koca'nın akşam saatlerindeki tweet'inde 1958 olarak açıklanan yeni hasta sayısı daha sonra 2026 olarak güncellendi. Böylece 6 Mayıs'tan sonra ilk kez yeni hasta sayısı 2 binin üzerini gördü.

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