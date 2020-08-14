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Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 246 bin 861 ve can kaybının 5 bin 934 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, vaka sayısı 246 bin 861 ve vefat sayısı 5 bin 934 oldu.

Ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,8 olarak açıklandı.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerini kullandı.