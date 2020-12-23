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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 19 bin 650

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 19 bin 650 yeni vaka sayısı tespit edildi, 259 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 19 bin 650

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

''VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.'' dedi.

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