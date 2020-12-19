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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 22 bin 195

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca 19 Aralık korona vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (18 ARALIK CUMA 2020)


"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETİCE ALMAYI BEKLİYORUZ"

Bakan Koca, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı


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