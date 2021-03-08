HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1239 oldu, 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

DÜN 7 BİN 785 KİŞİ İYİLEŞMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Mart verilerine göre dün semptom gösteren 735 hastayla birlikte 11 bin 187 yeni vaka tespit edilmişti. 65 kişi hayatını kaybederken 7 bin 785 kişi sağlığına kavuşmuştu.