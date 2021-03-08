Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi, 64 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1239 oldu, 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

DÜN 7 BİN 785 KİŞİ İYİLEŞMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Mart verilerine göre dün semptom gösteren 735 hastayla birlikte 11 bin 187 yeni vaka tespit edilmişti. 65 kişi hayatını kaybederken 7 bin 785 kişi sağlığına kavuşmuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'da Astrazeneca aşısının 65 yaş üstüne kullanılması için izin verildi
SAĞLIKİtalya'da Astrazeneca aşısı kararı
SON DAKİKA 8 Mart Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona virüs vaka ve vefat sayısı
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı
O ülkelerde korona ölüm vakaları neden 10 kat fazla? - Haberler
SAĞLIKO ülkelerde korona ölümleri neden 10 kat fazla?
Son dakika haberi! Bakan Koca: Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor
SAĞLIKBugün itibariyle kaç doz aşı yapıldı?
Pandemi sürecinin isimsiz kahramanları 8 Mart'ta da görev başında - Haberler
SAĞLIKPandemi sürecinin isimsiz kahramanları 8 Mart'ta da ...
Sağlık Bakanlığı önerdi! Aşırı tuz tüketimini önlemek için... - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı önerdi! Aşırı tuz tüketimini önlemek için. ...
Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti
SAĞLIKTürkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam ...
İstanbul'da kapalı mekanda maske çıkaranlara uyarı - Haberler
SAĞLIKİstanbul'da kapalı mekanda maske çıkaranlara uyarı!
Korkunç tehlike! Herkesin evinde var ama...
SAĞLIKKorkunç tehlike!