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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! Bugünkü vaka sayısı 7 bin 523 oldu! 24 Mayıs korona vaka sayısı 2021
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 523

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi 178 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Bugünkü vaka sayısı 7 bin 523 oldu! 24 Mayıs korona vaka sayısı 2021
Bakanlık yeni koronavirüs tablosunu açıkladı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 8-14 MAYIS 2021

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