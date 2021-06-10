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HaberlerSağlıkSon dakika vaka sayısı! 10 Haziran korona vaka tablosu açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi, 96 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika vaka sayısı! 10 Haziran korona vaka tablosu açıklandı
Yeni vaka sayısı açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

DÜN 87 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 9 Haziran verilerine göre, 224 bin 193 test yapılırken semptom gösteren 558 hastayla birlikte 6 bin 454 yeni vaka tespit edilmişti. 87 kişi hayatını kaybederken 6 bin 647 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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