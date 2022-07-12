Son dakika: Kremlin açıkladı: Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek

Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin İran'da görüşecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya geleceğini söyledi.

Peskov, Putin'in Suriye ile ilgili görüşmeler için Astana formatı olarak adlandırılan toplantıya katılmak üzere Tahran'a gideceğini belirtti.

Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini de dile getirdi.

İKİ LİDER TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le dün telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.