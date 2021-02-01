Kahreden ihmal! Küçük Şiyar kar topu oynuyordu 0:00 / 0:00

DHA

Van'ın Başkale ilçesinde, evlerinin önünde kar topu oynarken yerdeki elektrik teline temas edince akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş, hayatını kaybetti.

Başkale'ye bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 2 kardeşi ile kar topu oynayan Şiyar Akkuş, yerdeki elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Şiyar yere yığılırken, kardeşleri durumu ailelerine bildirdi. Aile, Şiyar'ı hastaneye götürmek için yola çıktı.

Bu sırada ihbar üzerine yolda ola yerine gelen sağlık görevlileri ile karşılaşan aile, küçük Şiyar'ı ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şiyar Akkuş, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şiyar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şiyar Akkuş'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne gönderildi. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Şiyar, Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümü, ailesini yasa boğdu.