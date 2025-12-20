Habertürk
        Son dakika: Küçükçekmece'de kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti

        İstanbul Küçükçekmece'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından darp edildi. Şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:36
        Tacizciye meydan dayağı
        Küçükçekmece'de yolda yürüyen Ö.Y.(40)'ye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından darbedildi. Şüpheli U.G. (35) polis tarafından gözaltına alınırken olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğretmen olduğu öğrenilen Ö.Y., yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen U.G.'nin fiziksel tacizine uğradığını öne sürdü. Bunun üzerine çevredekiler şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

