Kurtulmuş: Etkili ülkelerin baskı yapmasını istiyoruz TBMM Başkanı Kurtulmuş "Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bunun için anlaşmanın tarafı olan, başta ABD olmak üzere bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 09.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:40 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL