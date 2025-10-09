Kurtulmuş: Etkili ülkelerin baskı yapmasını istiyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş "Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bunun için anlaşmanın tarafı olan, başta ABD olmak üzere bu konuda etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz" dedi
Giriş: 09.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda "Burada milletimizin, vatanımızın birliğini, dirliğini bozacak hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
