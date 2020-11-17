Yemek getirmişti! İğrenç olay! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beşiktaş'taki, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİLER

DHA'da yer alan habere göre kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı. Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.

FİRMADAN "GEREKENİ YAPACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu. Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.