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HaberlerGündemSON DAKİKA: Kuş gribinde korkutan gelişme! İnsana bulaşan türü tespit edildi
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Kuş gribinde korkutan gelişme! Rusya'da ilk kez insana bulaşan türü tespit edildi

Koronavirüs nedeniyle dünyanın eve hapsolduğu bu günlerde insan sağlığı açısından bir başka önemli risk olan kuş gribi ilgili de korkutan bir gelişme yaşandı. Rus bilim insanları, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit etti. Geçen aralık ayında kuş gribi salgını yaşanan ülkenin güneyindeki bir çiftlikte 7 kişi karantinaya alınırken, Dünya Sağlık Örgütü bilgilendirildi

SON DAKİKA: Kuş gribinde korkutan gelişme! İnsana bulaşan türü tespit edildi
Kuş gribinde korkutan gelişme!
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AA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır" ifadelerini kullandı.

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi. Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti. Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

İRAN'DA 1 MİLYON TAVUK İTLAF EDİLMİŞTİ

Geçen pazartesi günü ise, İran'ın Kum eyaletinde kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyurulmuştu.

"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti. Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi" dedi.

Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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