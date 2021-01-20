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'Kuşlar' filmi gibi! Van'da mahalleliyi korkutan istila

Van'ın Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde vatandaşları karga korkusu sardı. Akşam saatlerinde ortaya çıkan yüzlerce karga, bir süre toplu halde sağa sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla evlerin çevresindeki ağaçlara konuyor. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden, çıkardığı seslerden endişe ederken, ekinlerine zarar vermesinden de şikayet ediyor. İlçedeki karga istilası, Amerikalı gerilim/korku filmleri yönetmeni Alfred Hitchcock'un Kuzey Kalifoniya'da tatil yaparken gazetede gördüğü bir haberden etkilenerek 1963 yılında çektiği 'Kuşlar' filmini akıllara getirdi. İşte ilçedeki vatandaşların yaşadığı endişe ve Prof. Dr. Özdemir Adızel'in yorumu...

İSTİLA! Son dakika korku filmi gibi olay: Kuşlar her yeri sardı
'Kuşlar' filmi gibi! Mahalleliyi korkutan istila
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DHA

Van'ın Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı daha fazla olan Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda kargalar nedeniyle endişeleniyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan yüzlerce karga, bir süre toplu halde sağa sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla evlerin çevresindeki ağaçlara konuyor. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden, çıkardığı seslerden ve ekinlerine zarar vermesinden de şikâyet ediyor.

'YAŞAM ALANLARI TAHRİP OLDUĞU İÇİN ŞEHİR ORTAMINDALAR'

Van YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, en sık karşılaşılan ve özellikle Erciş Çelebibağ, Kasımbağ bölgesinde sorun olduğu söylenilen kargaların daha çok 'cüce' ve 'ekin' kargaları olduğunu belirtti. Bu türlerin toplu üreme, toplu beslenme hatta toplu savunma toplulukları oluşturduğunu ve bu nedenle insanların gözüne sayısal olarak fazla göründüğünü söyledi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi artan nüfus nedeniyle çok fazla doğaya, yaban hayatına müdahale olduğunu da belirten Prof. Dr. Adızel, kargaların yaşadığı alanların tahrip olması nedeniyle daha çok insanlarla birlikte şehir ortamında yaşamaya başladığını söyledi.

'NİSPETEN TARIM ALANLARINA ETKİSİ OLABİLİR'

Her bir karga türünü her bölgede ele alarak, zararlı olup olmadıklarını ya da ne kadar zararlı olduklarını değerlendirmek gerektiğini de belirten Prof. Dr. Adızel, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış erken bastırıyor ve yaz oldukça kısa. Bu bölgede çoğunlukla tarlaların içinde ekin kargası sürülerini ve bunun yanında cüce karga sürülerini görürüz. Cüce kargalar daha çok yaz dönemlerinde bitkisel beslenirler. Bunlar nispeten tarım ürünlerinde etkisi olabilir fakat ekin kargaları yaz boyunca büyük oranda böcekçil beslenirler. Eğer bu hayvanları tarlanızda görürseniz zararı değil faydası olduğunu düşünürsünüz" dedi.

'KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİĞİ YÜKSEK AĞAÇLARA YUVALANIRLAR'

Bu karga türlerinin güvende olmak için kimsenin ulaşamayacağı yerlerde yuvalandıklarını da belirten Prof. Dr. Adızel, "Bunlar genelde köpeklerin, tilkilerin ve insanların kolay ulaşamayacağı, kendini güvende hissettiği kavak ağacı benzeri yüksek ağaçlarda yuvalanırlar. Olay tamamen güvenlikle ilgilidir. Ayrıca kavak ağacının yuva malzemesini yerleştireceği çatalların fazla olması nedeniyle bu bölgede kavak ağacını tercih ediyorlar. Eğer kavak ağacı bulamazlarsa nadiren söğüt ve benzeri ağaçları kullanırlar" diye konuştu.

'SESLERİ VE DIŞKILARI RAHATSIZ EDER'

Prof. Dr. Adızel, kargaların toplu üreme alanlarının, şehir merkezine yakın bölgelerdeyse sesleri ve dışkılarının rahatsız edeceğini de belirterek, şunları söyledi: "Bunların çok fazla tarıma zararlı olduklarını söyleyemeyiz. Ekin kargası bilakis faydalıdır. Cüce karga zaman zaman bitkisel beslense de daha çok yaban ortamlarını tercih ederler ve hayvansal besinlerde var. Çözümüne gelince eğer siz bağınızda bahçenizde bu hayvanların kesinlikle zarar verdiğine eminseniz 2 çeşit mücadeleden söz ederiz. Biri teknik mücadeledir. Ses çıkaran cihazlar var. Bu cihazlar yardımıyla kargaları kovabilirsiniz ya da çok önemli bir zarar söz konusuysa kargaların geçemeyeceği güneşi de engellemeyecek bir örtü serilebilir. Benim önereceğim, biyolojik mücadeledir. Bu kargaların sayıca fazla olmasında yine bizim suçumuz var. Çünkü bunların nüfusunun dengede kalmasında rol oynayan tilkileri, yırtıcı kuşları gördüğümüz her yerde öldürüyoruz. Bunların üzerinde avcı etkisini yapan ve nüfusunu dengede tutan faktörü ortadan kaldırdığımızda bunların sayısı hızla çoğalıyor."

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