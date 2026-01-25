Habertürk
        Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 14 gözaltı

        Kütahya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 14 gözaltı

        Kütahya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:53
        Uyuşturucu ve silah operasyonu: 14 gözaltı
        Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İHA'daki habere göre; Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; KOM, İSTH, NSM ve SSM Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        15 ŞÜPHELİYE AİT ADRES VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

        Operasyon çerçevesinde 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imal ve kullanımında kullanılan malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

        14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli inceleme başlatıldı.

