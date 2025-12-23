10'uncu kattan düştü... Hayatını kaybetti
Kütahya'da bir adam, apartmanın 10'uncu katından düştü. Merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen kişi hayatını kaybetti
AA'nın haberine göre olay; Kütahya'da meydana geldi. Yaşadığı 12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.
PENCEREDEN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Binanın 10'uncu katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.