        Son dakika: Kütahya haberleri: 10'uncu kattan düştü... Hayatını kaybetti

        10'uncu kattan düştü... Hayatını kaybetti

        Kütahya'da bir adam, apartmanın 10'uncu katından düştü. Merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:51
        10'uncu kattan düştü... Hayatını kaybetti
        Kütahya'da bir adam, apartmanın 10'uncu katından düştü. Merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre olay; Kütahya'da meydana geldi. Yaşadığı 12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.

        PENCEREDEN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Binanın 10'uncu katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        #Son dakika haberler
        #Kütahya
