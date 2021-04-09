Kuyuda bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Keskin'in en son telefon görüşmesini komşusu E.İ. isimli kadınla yaptığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre, E.İ.'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.İ ile birlikte eşi A.İ.'yi gözaltına aldı.

E.İ., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söyledi. E.İ.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete karıştığı belirlenen komşuları A.E.'yi de gözaltına aldı.