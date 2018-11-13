DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı.

Ağır yaralı Karacan ve Bayraktar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı sendikanın Sakarya şubesi yönetim kurulu üyesi Osman Bayraktar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor.

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